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Упрощённая регистрация детей
У законных представителей детей есть возможность создать ребенку учётную запись на mos.ru без привязки к номеру телефона и электронной почте.
Для создания учётной записи войдите в личный кабинет родителя в электронном дневнике: в блоке своего профиля выберите иконку или перейдите через «Дополнительное меню» в «Личный кабинет» (рис.1).
Рисунок 1. Выбор варианта для просмотра персональных данных родителя
Нажмите на кнопку «Создать учётную запись» (рисунок 2). Логин сгенерируется автоматически. В поле «Пароль» задайте пароль, нажмите «Сохранить». Учётная запись успешно создана.
Рисунок 2. Создание учётной записи
С данным логином и паролем ученик может авторизоваться на сервисах:
- Портал городских услуг https://www.mos.ru.
- Электронный дневник https://dnevnik.mos.ru.
- Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru.
- Мобильные приложения Библиотека МЭШ и Дневник МЭШ для Android, iOS.
Также созданная учётная запись позволяет авторизоваться в школьной сети WiFi STUDY.MOS и городской сети WiFi.
Восстановление доступа
Для восстановления и изменения пароля к учётной записи ребенка нажмите на кнопку «Изменить пароль». Задайте новый пароль, нажмите «Сохранить».
Если учетная запись ребенка ранее была создана на mos.ru, то восстановить пароль можно с помощью онлайн-формы https://login.mos.ru/sps/recovery.
С детальной инструкцией можно ознакомиться здесь (см. пункт 8).
Важно! Если в вашем личном кабинете отсутствует кнопка «Создать учётную запись» или «Изменить пароль», обратитесь в службу поддержки по адресу: dnevnik@mos.ru.