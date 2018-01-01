Упрощённая регистрация детей

У законных представителей детей есть возможность создать ребенку учётную запись на mos.ru без привязки к номеру телефона и электронной почте .

Для создания учётной записи войдите в личный кабинет родителя в электронном дневнике: в блоке своего профиля выберите иконку или перейдите через «Дополнительное меню» в «Личный кабинет» (рис.1).

Рисунок 1. Выбор варианта для просмотра персональных данных родителя

Нажмите на кнопку «Создать учётную запись» (рисунок 2). Логин сгенерируется автоматически. В поле «Пароль» задайте пароль, нажмите «Сохранить». Учётная запись успешно создана.

Рисунок 2. Создание учётной записи

С данным логином и паролем ученик может авторизоваться на сервисах:

Портал городских услуг https://www.mos.ru.

Электронный дневник https://dnevnik.mos.ru.

Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru.

Мобильные приложения Библиотека МЭШ и Дневник МЭШ для Android, iOS.

Также созданная учётная запись позволяет авторизоваться в школьной сети WiFi STUDY.MOS и городской сети WiFi.

Восстановление доступа

Для восстановления и изменения пароля к учётной записи ребенка нажмите на кнопку «Изменить пароль». Задайте новый пароль, нажмите «Сохранить».

Если учетная запись ребенка ранее была создана на mos.ru, то восстановить пароль можно с помощью онлайн-формы https://login.mos.ru/sps/recovery.

С детальной инструкцией можно ознакомиться здесь (см. пункт 8).

Важно! Если в вашем личном кабинете отсутствует кнопка «Создать учётную запись» или «Изменить пароль», обратитесь в службу поддержки по адресу: dnevnik@mos.ru.

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